Presó incondicional per a quatre dels condemnats d'Altsasu

La secció primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va acordar l'ingrés a la presó –incondicional i sense fiança– de quatre dels condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu (Navarra).

La Guàrdia Civil va detenir ahir al matí a la mateixa localitat navarresa Julen Goicoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob i Aratz Urraizola, condemnats a penes que van fins als 13 anys de presó per atemptat els agents de l'autoritat i lesions, tot i que l'Audiència Nacional descartava el delicte de terrorisme. Tots quatre estaven encara en llibertat provisional després del judici. La Fiscalia havia sol·licitat l'ingrés a la presó, tot i que la sentència no és ferma perquè considera que les penes són elevades i que hi ha risc de fugida.

El tribunal entén que l'arrelament personal i familiar de tots quatre «no desvirtua» el risc de fugida i va ordenar l'ingrés a presó. Amb el seu empresonament, ja són set dels vuit condemnats els que estan entre reixes. La sentència es pot recórrer davant el Tribunal Suprem.

Centenars de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça del Castillo de Pamplona per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'Audiència Nacional. Abans, familiars dels condemnats van denunciar en una roda de premsa que les detencions són «exagerades i innecessàries, a part de doloroses i molt agressives».