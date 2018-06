Rajoy anuncia que dimiteix com a president del PP quatre dies després de la moció

Mariano Rajoy va anunciar ahir la seva dimissió com a president del PP davant del Comitè Executiu del partit, reunit després de la victòria de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. «És el millor per al PP, per a mi i penso que per a Espanya», va afirmar Rajoy, que va assegurar que «ha arribat el moment de posar el punt i final a aquesta etapa», i ara «el PP ha de seguir avançant i construint la seva història de servei amb el lideratge d'una altra persona».

Rajoy va proposar la celebració d'una junta directiva –que tindrà lloc dilluns que ve– que convoqui un congrés extraordinari per obrir «una nova etapa amb una nova direcció i amb més il·lusió que mai. Compliré el meu mandat de president del PP fins el dia que elegiu la persona que em substituirà», va afirmar abans de prometre «lleialtat» al partit i al nou líder de la formació. «Em posaré a l'ordre de qui elegiu», va concloure.

El fins fa una setmana president espanyol va rebre una llarga ovació per part de la direcció del partit, que obre ara una etapa d'incertesa en què haurà d'erigir un nou lideratge abans de les eleccions autonòmiques i locals del maig del 2019. Visiblement emocionat al tram final del seu discurs, va agrair el suport i l'«enorme lleialtat» que ha rebut dels seus companys de files i va prometre –sense citar el seu predecessor, José María Aznar– que actuarà també amb aquesta «lleialtat» respecte a la nova direcció i que estarà a la seva «ordre». Rajoy –que no va posar data per a aquest congrés extraordinari que ha d'elegir la nova direcció– continuarà al capdavant del PP mentre no es produeixi aquest relleu, que haurà de tenir lloc durant els mesos d'estiu. Els estatuts del PP fixen que entre la convocatòria del congrés extraordinari i la seva celebració ha de passar un mes. Mentrestant, va dir Rajoy, no hi haurà «cap canvi» al grup parlamentari o a la direcció, fet que s'interpreta com que no pretén dirigir el procés de renovació.

En tot cas, va afirmar que el PP farà «des del primer moment» una ferma oposició al Govern de Sánchez. «Seguim sent el primer partit d'Espanya, hem guanyat les tres últimes eleccions i tenim el grup més gran al Congrés i amb majoria absoluta al Senat», va dir. Segons Mariano Rajoy, el PP té «dirigents preparats i una militància com cap altra» i, per tant ,«no hi ha motius per al desànim». El president del PP va qualificar la moció de censura del PSOE de «precedent greu» a la democràcia espanyola, perquè Sánchez, «acompanyat dels grups més extremistes de l'esquerra populista i l'independentisme sectari», governa malgrat que no va guanyar les eleccions.

D'altra banda, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, un dels noms que sonen com a favorits, va evitar aclarir si es postularà per esdevenir el substitut de Rajoy al capdavant del PP. En declaracions a la porta de la seu del PP, al carrer Génova de Madrid, Feijóo es va limitar a dir que Rajoy «ha demostrat una grandesa humana i política molt important».