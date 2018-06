Torra promet «reparar els danys» del 155 i treballar pel «mandat» de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès avui a "reparar" els "danys" que ha provocat "la il·legal aplicació de l'article 155" de la Constitució a les institucions catalanes i a "treballar" per al compliment del "mandat" de les eleccions del 21D i del "referèndum" de l'1-O.

En l'arrencada de la seva compareixença davant el ple del Parlament per explicar l'estructura i la composició del seu Govern, Torra ha puntualitzat que "aquest no és el govern que legítimament governava el país i que va donar veu a la ciutadania l'1-O".

"Aquest és el govern que ha vingut a fer fora de les institucions el 155 i a treballar pel mandat rebut per la ciutadania en les últimes eleccions i, naturalment, amb el resultat del referèndum d'autodeterminació de l'1-O, i així ho farem", ha afirmat Torra, que ha recordat que el Govern crearà un "comissionat per al desplegament de l'autogovern, per avaluar l'impacte real de l'aplicació" del 155 i per "garantir i desplegar l'autogovern".