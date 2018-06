Albiol: «Madrid està a una hora en avió o 5 en cotxe. No estem parlant d'una presó al Vietnam»

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que la decisió de traslladar els líders polítics catalans empresonats a centres penitenciaris catalans "depèn del jutge" i ha negat que el possible trasllat pugui respondre a raons humanitàries. "No ens enganyem, Madrid està a una hora en avió o a 5 hores en cotxe. És més pràctic però no és un tema de raons humanitàries perquè no estem parlant d'una presó al Vietnam o en un país del tercer món", ha afirmat.

En una entrevista a 'Els Matins' de TV3, Albiol ha reconegut sentir-se "xocat" davant la publicació de les imatges d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva empresonats a Estremera i s'ha mostrat confiat en que s'obri una investigació per conèixer l'autor de la filmació. "M'han xocat perquè no ho associes amb la imatge que tens d'aquestes persones", ha admès.