Batet assegura que Catalunya serà la «gran prioritat» del govern de Pedro Sánchez

La nova ministra de Política Territorial i Administracions Públiques, Meritxell Batet, va assegurar aquest dimecres a la nit en una entrevista a la Cadena SER que Catalunya serà la "gran prioritat" del seu ministeri i la de "tot el govern" de Pedro Sánchez i va defensar que la seva aposta pel diàleg és "ferma i unànime". Batet va destacar la necessitat de "canviar d'actitud" i optar per "empatitzar i escoltar l'altre".

"Canviaran moltes coses i començarem per aquí per començar a caminar en una altra direcció", va afegir Batet, que va denunciar que l'actitud del govern del PP per afrontar el conflicte català "no era la més encertada" perquè "enconar-se en posicions i defensar-les a capa i espada sense escoltar l'altre no condueix a res" i va valorar que "ara tenim l'oportunitat per davant de canviar les coses".

Així mateix, la nova ministra de Política Territorial i Administracions Públiques va afirmar que cal que "totes les parts posin el seu granet de sorra" i va reiterar que el nou govern arriba "perquè el diàleg fructifiqui". "El que faci el govern de la Generalitat serà tan o més rellevant com el que faci el govern d'Espanya", va afegir la ministra.

D'altra banda, davant la nova responsabilitat, Batet va manifestar que se sent entre "nerviosa, il·lusionada i amb moltíssim vertigen".