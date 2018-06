Antoni Molons i Annabel Marcos, restituïts un cop aixecat el 155

El Govern ha aprovat aquest dijous la restitució d'Antoni Molons, que assumirà el càrrec de secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, i Annabel Marcos, com a secretària d'Administració i Funció Pública. Ambdós van ser destituïts durant l'aplicació del 155. Molons, que va ser secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, va ser detingut per la Guàrdia Civil el 15 de març i citat com a investigat per un presumpte delicte de desobediència i malversació de fons públics en relació a la publicitat institucions del referèndum de l'1-O. Per la seva part, Annabel Marcos assumirà la secretaria d'Administració i Funció Pública i va ser destituïda pel Ministeri d'Interior "per falta de confiança" després que transcendís que quan era directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va transportar urnes de l'1-O en el seu vehicle particular.

Molons havia estat director general de Mitjans de Comunicació del Departament de la Presidència (2011-2016) i havia desenvolupat tasques d'assessor de la consellera de la Presidència en matèria de mitjans de comunicació (2016-2017). Ha treballat a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals en el programa de desenvolupament i implementació de la TDT local a Catalunya. Ha estat assessor legal de municipis concessionaris de TDT i de televisions locals. (2005-2007).

Marcos, per la seva banda, abans de ser directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, va ser diputada al Parlament de Catalunya (2011-2015) i durant aquesta etapa va ser membre de diverses comissions i la responsable del grup de treball conjunt de funció pública. També ha estat directora del Centre per a la reinserció de les persones privades de llibertat (CIRE).

La resta de nomenaments aprovats avui són, a l'àrea de Presidència: Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, nou secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran; Ignasi Genovès i Avellana, director general de Mitjans; Ester Obach i Medrano, directora general de Coordinació

Interdepartamental; Rosa Vestit i Villegas, directora general d'Administració Local; Alícia Uceira de Pablo, directora de l'Oficina del Govern, i Josefina Valls i Vila, directora de Serveis.

A l'àrea de Vicepresidència, els nomenaments són: Marta Espasa Queralt, secretària d'Hisenda; Miquel Gamisans Martín, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana; Natàlia Caba i Serra, directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, i Jordi del Río i González, director general de Difusió.

Al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència s'ha nomenat Aleix Villatoro i Oliver com a nou director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

A Interior, Andreu J. Martínez i Hernández és el nou director general de la Policia; Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit; Manuel Pardo i Sabartés, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments; M. Isabel Ferrer i Álvarez, directora general de Protecció Civil; Joan Delort i Menal, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya; Montserrat Royes Vila, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i Sílvia Quesada i Escobar, directora de Serveis.

A Ensenyament, Carles Martínez Quiroga és el nou secretari de Polítiques Educatives; Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa; Pilar Contreras i Llanas, directora general de Centres Concertats i Centres Privats; Josep Gonzàlez i Cambray, director general de Centres Públics; Josep Vallcorba Cot, director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Joan-Lluís Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Eva Ladrón Olivares, directora de Serveis, i Anna Simó i Castelló, presidenta del Consell Escolar de Catalunya per delegació del conseller.

Al Departament de Salut s'ha fet un nomenament, el d'Adrià Comella i Carnicé com a director del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Al Departament de Justícia, els nomenaments que s'han fet són els de Joan Domènec Abad i Esteve, secretari de relacions amb l'Administració de Justícia, i Carme Garcia i Suárez, directora general de Memòria Democràtica.

A Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer i Tamayo és secretari d'Empresa i Competitivitat; Maria Matilde Villarroya Martínez és directora general d'Indústria, i María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili.

A Polítiques Digitals i Administracions Públiques, David Ferrer i Canosa és secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital; Annabel Marcos i Vilar, secretària d'Administració i Funció Pública, i Teresa Prohias Ricart, directora de Serveis.

Finalment, a Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Elisenda Guillaumes i Cullell és la nova directora general d'Agricultura i Ramaderia.