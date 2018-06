JxCat demana que el ministre de Cultura no prengui possessió pels comentaris «xenòfobs i sexistes»

El grup parlamentari de JxCat ha demanat al nou president espanyol, Pedro Sánchez, que faci marxi enrere i no tiri endavant la presa de possessió del futur ministre de Cultura, Màxim Huerta.

En un comunicat enviat aquest dijous al matí, JxCat considera que els comentaris "denigrants, insultants, xenòfobs i sexistes" que Huerta ha publicat a les xarxes socials el "desacrediten" com a ministre de Cultura. "Menysprea i insulta més de dos milions de catalans, no és una persona adequada per ocupar el càrrec" i "ha manifestat obertament el seu odi cap al procés sobiranista", diu el comunicat.

A més, JxCat conclou que la designació de Huerta com a cap de l´àrea de Cultura demostra la "poca voluntat de diàleg" de Sánchez per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.