El PP assegura que no tocarà les inversions previstes als pressupostos per al País Basc

El president del PP basc, Alfonso Alonso, va assegurar ahir que el PP no «tocarà» les inversions per a Euskadi previstes als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018 pactats amb el PNB, però va assenyalar que el grup popular «millorarà» els comptes al Senat amb modificacions que «pot ser que no agradin» al PNB. Dilluns, els populars van anunciar que esmenarien els PGE al Senat després de «la traïció del PNB» per donar suport a la moció del PSOE.

En una roda de premsa després de presidir la reunió del Comitè Executiu dels PP basc a Vitòria, Alonso es va mostrar ahir «profundament decebut» amb el PNB després del seu suport a la moció de censura del PSOE. «Nosaltres havíem confiat, havíem arribat a acords importants i, al llarg de la legislatura del País Basc i Espanya, vam fer una aposta clara per l'estabilitat i la moderació, la qual cosa es va traduir en acords molt importants», va recordar en referència als acords per aprovar els Pressupostos d'Euskadi i els PGE.

No obstant això, va criticar que «la paraula del PNB no ha durat ni una setmana» i creu, va dir, que els jeltzales –partidaris del PNB– en són conscients, perquè «els veiem en estat d'agitació i nerviosisme», que «no han complert i que, per tant, han trencat alguna cosa». En aquest sentit, va recordar que,quan es van acordar aquests PGE, es va fer un «esforç d'inversió, particularment notable al País Basc», gràcies a que «molts diputats d'altres regions d'Espanya, van renunciar als seus legítims interessos perquè veien que potser la inversió que es podria fer a la seva terra no es feia perquè en aquest moment era important fer una aposta al País Basc, ja que estava en risc l'estabilitat política».

Alonso va aclarir que el PP no «tocarà» cap de les inversions per al País Basc perquè estaven incloses «en el projecte inicial» i són «la nostra voluntat».