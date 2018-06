Prop de 200 desapareguts a Guatemala pel volcà de Fuego

Els cossos de seguretat i els efectius de rescat de Guatemala continuen la cerca dels desapareguts arran de l'erupció del volcà de Fuego diumenge passat, que deixa fins al moment un balanç d'almenys 82 morts i prop de 200 desapareguts, mentre augmenten les crítiques cap a l'agència d'emergències per la seva «lenta» actuació després d'haver rebut diversos avisos de l'Institut Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia i Hidrologia. Els efectius de la Policia Nacional treballen a la «zona 0» a Escuintla, un dels departaments més afectats per l'erupció del volcà, per dur a terme la cerca de desapareguts i procedeixen a marcar els habitatges que ja han estat verificats.