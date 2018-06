Protecció Civil tanca l'alerta de l'Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges

Protecció Civil de la Generalitat ha tancat la fase d'alerta del Pla especial per inundacions a Catalunya, l'Inuncat, un cop s'ha donat per finalitzat l'episodi de pluges intenses i per acumulació que ha afectat Catalunya aquest dimecres. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) durant la nit es poden donar precipitacions de caràcter local a tot el litoral i prelitoral, així com a la franja de Ponent, tot i que la probabilitat i intensitat són menors. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa. Aquest episodi es de caràcter local i la previsió es que no es generin afectacions importants.

Pel que fa als cabals dels rius, l'Agència Catalana de l'Aigua informa que els rius i rieres del litoral, en especial el nord del Tarragonès i sud del Barcelonès encara es troben amb cabals alts degut a l'acumulació de pluges.

Pel que fa a les pluges, els registres més destacats s'han produït a Sant Pere de Ribes, al Parc Natural del Garraf, on s'han recollit 78.6 litres per metre quadrat. A Vallirana n'hi ha hagut 35,8, a Castellbisbal 34,7 i a Banyoles 31,3, entre d'altres.

El telèfon d'emergències 112 Catalunya ha rebut durant l'episodi 329 trucades relacionades amb incidents per les pluges que han generat 247 expedients. La distribució geogràfica de les trucades ha estat Garraf 143; Barcelonès 53; Baix Penedès 46; Vallès Occidental 44; Baix Llobregat 13; Pla de l'Estany 6; Bages 4; Vallès Oriental 3; Maresme 3, i Solsonès 3.

Des de les 07.00h i fins les 20.00 h, els Bombers han atès 185 avisos relacionats amb les pluges. La majoria d'avisos s'han concentrat al matí i han estat per problemes ocasionats per l'acumulació d'aigua a la via pública, especialment a baixos i pàrquings.

També s´han realitzat serveis per ajudar a algunes persones amb el vehicle embarrancat, que no han comportat afectacions personals. D'altra banda, s'han atès diversos serveis per retirar arbres i branques caigudes, així com per fer sanejaments de façanes amb patologies diverses.