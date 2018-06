Rajoy diu que no és necessari reconstruir el centredreta

L'expresident del Govern Mariano Rajoy va assegurar que «no cal reconstruir el centredreta» perquè «el partit de centredreta és el PP», que treu més de cinquanta escons d'avantatge al següent, de diferent signe polític. En una entrevista a la COPE, va respondre així en ser preguntat per les declaracions del seu antecessor, José María Aznar, qui dimarts s'oferia per ajudar per tornar a «unir» el centredreta a Espanya.

No obstant això, Rajoy considera que «el PP haurà de seguir treballant amb intensitat, resoldre bé ara el problema del congrés i escollir un nou líder», fet pel qual va descartar donar «lliçons ni instruccions» perquè no és el seu «paper». «Pot passar que no em facin cas o que deixin de prendre'm seriosament», va comentar.

Sobre el seu futur successor, Rajoy considera que «no té cap sentit» que ell «entri en això» perquè «serà el que diguin els militants del PP». Tampoc va voler posicionar-se sobre si és millor o no que d'aquest congrés extraordinari surti una única candidatura: «No entraré en aquestes coses». «L'important és que del congrés el partit en surti unit, és fonamental. El partit ha mantingut la unitat tots aquests anys en circumstàncies enormement difícils i complicades. Si es manté la unitat, les coses aniran bé. La resta ja no em correspon decidir-ho», va sentenciar.

En aquest sentit, dirigents del PP van apostar per arribar al congrés extraordinari que se celebrarà aquest mes de juliol amb un candidat pactat per evitar guerres internes a menys d'un any de diverses cites electorals (andaluses, europees, autonòmiques i municipals). Serà el proper dilluns quan es posarà en marxa la maquinària per a aquest conclave extraordinari, a través d'una reunió de la Junta Directiva Nacional que posarà data a aquest congrés (que no serà abans de mitjan juliol) i aprovarà la comissió organitzadora del mateix.

Un president autonòmic del PP va pronosticar que al final hi haurà «més d'un candidat o candidata». «Però m'agradaria que només fos un», va postil·lar. És una opinió compartida per més càrrecs, que veuen «lògic» anar amb un únic candidat, de manera que sigui president del PP el que conciti més suports.

Públicament també ho van reconèixer diversos membres de l'actual direcció del partit. Així, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va dir que seria «el més desitjable» que al congrés arribi un sol candidat, tot i que va dir que «si cal votar, tampoc és un drama». De la mateixa manera es va expressar el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando.