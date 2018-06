Torra es querella contra Alfonso Guerra per un delicte d'injúries greus i incitació a l'odi

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dijous una querella contra Alfonso Guerra, exvicepresident del govern espanyol, "per un delicte d'injúries greus comeses amb publicitat i d'incitació a l'odi". La querella, que Torra ja havia anunciat la setmana passada, arriba després que Guerra titllés Torra de "nazi" en una entrevista a La Ser i s'ha presentat ara davant d'un jutjat d'instrucció de Sevilla. Segons un comunicat el Govern, el cap de l'executiu cita el Codi Penal i fa referència a "l´agreujant de l'article 22.4, referit a delictes per motius racistes, antisemites o d'una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima". En paral·lel, Torra ha enviat a Guerra dos llibres sobre catalans en camps de concentració.

La querella s'ha presentatdesprés que l'exvicepresident del govern espanyol assegurés que Torra "parla exactament igual que un nazi". "Si fa tres anys ens diuen que el president de la Generalitat seria un nazi no ens ho creuríem i ara es pren amb naturalitat", va afegir. Hores més tard Torra ja va contestar-li a les xarxes socials en què li demanava retirar un "insult intolerable i menyspreable".

Pocs dies després, i a l'argumentació de la querella, Torra assegura que amb aquests comentaris Guerra va desqualificar-lo perquè aquesta expressió "resulta greument atemptatòria contra l'honorabilitat". Aquestes afirmacions en cap cas "no es poden considerar emparades pel dret fonamental a la llibertat d´expressió", afegeix segons el mateix comunicat del Govern.

La querella també considera que és una afirmació "clarament insultant i vexatòria" i que "l'ànim específic d'injuriar s'hi troba implícit". "No hi ha cap dubte que la finalitat del querellat és vexar i menystenir la imatge i la dignitat" de Torra "de forma totalment innecessària i gratuïta, desacreditant-lo pública i greument en el marc del debat polític i social", resolt el text. L´escrit insta el jutjat a incoar les corresponents diligències, també que se citi a declarar Alfonso Guerra en qualitat d´investigat.

En paral·lel, Torra ha enviat a Guerra dos llibres sobre els catalans en camps de concentració. En concret, un exemplar de 'Els catalans als camps nazis', de Montserrat Roig, i un altre de 'Contes negres vora el Danubi', de Roc Llop. Hi ha ajuntat una nota per demanar a Guerra que no s'hi torni a referir amb la paraula 'nazi'. "El pitjor insult que pugui rebre un demòcrata català; no només m'ofèn a mi personalment, sinó a la institució que represento i també a la memòria de tants que van lluitar per la llibertat i que van patir l'horror del feixisme", escrit Torra.