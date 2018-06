Troben a Catalunya una bavosa que és «una voraç depredadora» del fons marí

Els biòlegs de la Fundació Mar han localitzat per primer cop a Catalunya una bavosa de mar originària de Sud-àfrica que és "una voraç depredadora" del fons marí. Coneguda com a Godiva quadricolor, destaca pels seus colors vius. Segons explica el biòleg de la fundació, Xavier Salvador, tot i ser relativament petita (com a molt, mesura 7 centímetres) "pot desequilibrar tot l'ecosistema", perquè es menja nombroses espècies, entre les quals invertebrats com esponges o plomalls de mar.

Fins ara, se'n coneixien poblacions a l'estret de Gibraltar i a l'estany de Thau (a França), però aquest 2018 se l'ha localitzada per primer cop a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Els biòlegs n'han trobat exemplars durant les diferents inspeccions que porten a terme en el marc del projecte Silmar, que analitza la qualitat dels ecosistemes. A més, també han certificat que el paràsit que afecta les nacres ja s'ha estès per la costa del Baix Empordà, i que les ha matades pràcticament totes. "A Sant Feliu, per exemple, del més d'un centenar que teníem localitzades, només n'hem trobat entre tres i quatre de vives", explica Salvador.