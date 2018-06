Artadi garanteix que Buch no farà una «purga» a la cúpula dels Mossos d'Esquadra

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va descartar ahir una «purga» en els comandaments dels Mossos d'Esquadra i no va aclarir encara el paper que se li donarà a l'excap de la policia autonòmica catalana, Josep Lluís Trapero. Després de la reunió del Govern, Artadi va explicar que el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha de valorar «com ha quedat» el cos dels Mossos d'Esquadra i el departament d'Interior després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Es prendran, va dir, «les millors decisions en benefici de la seguretat» dels catalans i, en qualsevol cas, Buch «no farà una purga que pugui posar en perill res», va recalcar. Sobre Trapero, processat per la seva actuació en plenes setmanes de tensió institucional per l'1-0, Artadi va recordar que «segueix sent» major dels mossos, encara que no va aclarir si la intenció del Govern és recuperar-lo per a la primera línia, després de quedar relegat amb el 155.