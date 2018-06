Catalunya denuncia el 155 i defensa lleis suspeses al TC

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va anunciar ahir que el Govern es personarà davant el Tribunal Constitucional (TC) en els recursos presentats pel Parlament i per Podem contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i presentarà al·legacions per lleis catalanes que estan suspeses.

Ha estat la primera roda de premsa de l'Executiu català des que, el 24 octubre passat, el seu antecessor, Jordi Turull, ara en presó preventiva, protagonitzés l'última compareixença davant els mitjans, abans que el Govern de Carles Puigdemont fos cessat en aplicació del 155 després de la declaració unilateral d'independència al Parlament.

Artadi va destacar que l'executiu «recupera la seva capacitat de personar-se i presentar al·legacions» en els procediments contra 14 litigis competencials amb el Govern de l'Estat. Dos d'aquests litigis són els recursos contra el 155 als quals se suma el Govern: el presentat pel Parlament i el del grup d'Units Podem al Congrés.

Els altres dotze són lleis en litigi que el Govern analitzarà «cas per cas», va explicar Artadi, que va especificar que per a les normatives ja amb sentència valoraran si les reformulen per portar-les de nou al Parlament, mentre que per a les altres s'optarà per reprendre la seva defensa judicial davant el TC o la seva mediació prèvia amb el Govern central si encara estan a temps. Entre les dotze lleis hi ha la modificació de la llei de presidència, amb la qual els sobiranistes pretenien habilitar una investidura a distància de Carles Puigdemont que no va arribar a materialitzar-se.

Algunes de les altres lleis són relatives a pisos buits, l'universalització de l'assistència sanitària, l'agència catalana de protecció social, el comerç, el transport, la ciberseguretat i el canvi climàtic.