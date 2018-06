Corea del Nord desmantella una altra base de míssils balístics

nCorea del Nord hauria desmantellat una de les seves instal·lacions de proves de míssils balístics, segons imatges preses per satèl·lits comercials analitzades per l'expert Joseph S. Bermúdez Jr, col·laborador habitual del portal especialitzat 38North i director de KPA Journal. La mesura, que no ha estat anunciada per la premsa oficial, se sumaria a la destrucció del centre de proves nuclears de Punggye-ri, demolit davant d'una delegació internacional de periodistes el 24 de maig passat com a prova de la voluntat del règim de procedir a la desnuclearització, com ha promès.

En aquesta ocasió, es tracta de la base de míssils balístics de Iha-ri, situada al nord de la ciutat de Kusong (nord-oest de Corea del Nord) i erigida el 2017. Segons Bermúdez, «és l'única instal·lació coneguda que s'utilitza per a proves d'ejecció de míssils balístics terrestres, llançats des de llançadores, imprescindibles per al desenvolupament del míssil balístic d'abast mitjà Pukguksong-2 i els seus sistemes de seguiment».

L'expert també va explicar que el complex eliminat «podria haver estat usat per provar míssils balístics més grans basats en llançadores, com els míssils balístics intercontinentals (ICBM) que es van exhibir durant la desfilada militar d'abril del 2017 a Pyongyang».

El desenvolupament de míssils balístics, instal·lats a llançadores, és clau, va destacar l'analista, «perquè millora la capacitat de la Força Estratègica de Corea del Nord per transportar míssils amb més seguretat a distàncies llargues, protegeix els sistemes de les condicions ambientals i redueix els temps de preparació del llançament. Això disminuieix els requisits de manteniment».