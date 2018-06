El Govern espanyol acorda aixecar el control financer dels comptes de la Generalitat

La nova ministra d'Educació i portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, ha anunciat que el Govern espanyol ha donat ordre als bancs per aixecar el control financer dels comptes de Catalunya. "Hem acordat que es donin instruccions als bancs perquè el Govern de Catalunya pugui abordar els pagaments que li corresponen sense necessitat de passar per la supervisió d'Hisenda del Govern d'Espanya", ha precisat.

La decisió que els pagaments de la Generalitat els realitzés Hisenda va ser adoptada pel Govern de Mariano Rajoy el passat mes de setembre amb l'objectiu d'impedir que es destinessin fons públics al procés sobiranista.

"Ens ha semblat que era una mesura de normalització", ha dit Celaá, que ha precisat que això "no significa que el Govern central no hagi d'estar informat de les eventuals partides que poguessin dirigir-se a qüestions catalanes". La portaveu ha insistit que s'"aixeca la supervisió com a gest de normalització política amb la confiança que funcionarà bé".