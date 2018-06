El govern espanyol assegura que «urgeix» obrir diàleg amb Catalunya

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha afirmat que "urgeix" obrir diàleg amb Catalunya i situa la crisi catalana com una de les principals "obligacions i preocupacions" del nou executiu. "Urgeix obrir diàleg amb Catalunya, amb la Constitució a una mà i el diàleg sense descans a l'altra", ha dit en una entrevista a Radio Euskadi. Celáa també ha confirmat que oferiran una reunió a Torra i que la trobada entre els dos presidents volen que es faci abans de l'estiu i que espera que serveixi per arribar a acords. "Quan les persones es transformen es transformen les actituds i els acords que no existien comencen a sorgir", ha manifestat. El govern espanyol també vol reunir-se amb la resta dels presidents autonòmics.

En una altra entrevista a RNE, i com a titular del ministeri d'Educació, Celáa ha dit que també vol obrir una ronda amb tots els consellers d'Eduació –inclòs Josep Bargalló- amb l'objectiu d'arribar a un pacte d'estat d'Educació "per sobre de les legítimes ideologies de cadascú".

Sobre la presència del castellà i el català a les aules, Celáa recorda que l'acord lingüístic és del 1973 i que "no cal trencar acords sinó construir-los". Reconeix que és una "matèria sensible" però que fins "fa recents dates" mai havia "tingut problemes".