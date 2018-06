El Govern restitueix Antoni Molons i Annabel Marcos, destituïts pel 155

El Govern va aprovar ahir la restitució d'Antoni Molons, que assumirà el càrrec de secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, i Annabel Marcos, com a secretària d'Administració i Funció Pública. Tots dos van ser destituïts durant l'aplicació del 155.

Molons, que va ser secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, va ser detingut per la Guàrdia Civil el 15 de març i citat com a investigat per un presumpte delicte de desobediència i malversació de fons públics en relació a la publicitat institucions de l'1-O. Per la seva part, Marcos va ser destituïda pel ministeri d'Interior «per falta de confiança» després que transcendís que quan era directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va transportar urnes de l'1-O en el seu vehicle particular.

A banda, ahir també es va nomenar Adrià Comella i Carnicé com a director del CatSalut, entre molts altres.