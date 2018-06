El Govern s'estrena amb una nova fórmula de promesa que remarca el seu accent femení

La presa de possessió del primer govern de Pedro Sánchez serà recordat com el de les «ministras y ministros», una fórmula que va remarcar la majoria femenina (11 a 6) del nou executiu. Una fórmula improvisada per la segona ministra en prometre el càrrec, la nova vicepresidenta i titular d'Igualtat, Carmen Calvo, que va saltar-se la lectura literal del text de la promesa per parlar de «ministras y ministros», segons va explicar després de l'acte al palau de la Zarzuela. Després, la majoria van seguir el seu exemple i van parlar de ministres en femení i en masculí.

En el que sí que hi va haver unanimitat va ser en el fet que tots els nous càrrecs del Govern van triar la fórmula de prometre davant el rei Felip VI, com ja ho havia fet Sánchez, davant d'un exemplar de la Constitució Espanyola i en absència de símbols religiosos. L'exemplar de la Constitució estava obert per l'article 100, en el qual s'estableix que «els altres membres del Govern seran nomenats i remoguts pel rei, a proposta del seu president».

Els membres del nou gabinet, els nomenaments dels quals es van publicar ahir al Butlletí Oficial de l'Estat, van prometre en presència del cap de l'Executiu, dels presidents del Congrés i del Senat, Ana Pastor i Pío García-Escudero; del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, i del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

La primera de prometre el seu càrrec va ser la titular de Justícia, Dolores Delgado, que posteriorment va exercir com a notària major del Regne en els actes de promesa dels seus ara companys de gabinet. Després van anar prometent en l'ordre en què s'han publicat els seus nomenaments al BOE.



Traspàs elegant

La cordialitat de l'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en acomiadar-se del Congrés dels Diputats i del càrrec que havia ocupat des del 2011es va veure reflectida també ahir durant el traspàs de carteres entre els ministres sortints i els entrants. Després de la presa de possessió, els ministres es van desplaçar fins als ministeris corresponents i van agafar la cartera ministerial de mans dels seus antecessors. En algun cas hi va haver abraçades, com va passar entre Juan Ignacio Zoido i Fernando Grande-Marlaska (Interior), o entre Alfonso Dastis i Josep Borrell (Exteriors). La majoria dels traspassos es van efectuar en un ambient cordial i elegant.

Carmen Calvo va agafar el relleu al palau de la Moncloa com a vicepresidenta a Soraya Sáenz de Santamaría. Calvo, que també serà ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, va prometre ser una jutge «implacable de si mateixa» i va expressar per Santamaría una «altíssima estima personal i intel·lectual». La fins dimecres coordinadora contra el terrorisme gihadista de l'Audiència Nacional, Dolores Delgado, va mostrar molta «il·lusió» davant el seu antecessor, Rafael Catalá. Margarita Robles i María Dolores de Cospedal van ser més fredes durant el traspàs de la cartera de Defensa, en què Robles va aprofitar per defensar la «unitat d'Espanya» i la Constitució com a font de «diàleg i tolerància». Nadia Calviño, ministra d'Economia, va agafar la cartera de Román Escolano, que només ha estat tres mesos al càrrec, i va mostrar-se emocionada per tornar a Espanya després de 12 anys a Brussel·les. Pedro Duque, nou ministre de Ciència, Innovació i Universitats, va fer un parlament informal durant el relleu, mentre que Josep Borrell va mostrar-se molt taxatiu en recalcar el repte de contribuir «decisivament» en el projecte europeu del qual va dir que pateix «una crisi de confiança», i va apuntar que Espanya s'enfronta «al problema més gran que pot tenir un país, el de la integritat territorial». La nova ministra de Treball, Magdalena Valerio, va assegurar que el seu objectiu és «assegurar les pensions», mentre que l'escriptor Màxim Huerta va voler liquidar la polèmica creada pels seus tuits antics contra l'esport i va assegurar que defensarà els esportistes perquè «són herois i heroïnes».

El nou executiu, que tindrà 25 secretaries d'Estat, celebrarà avui a les 10 del matí el seu primer consell de ministres. I ministres.