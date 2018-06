El Govern vol contactar amb la Generalitat abans de l'estiu

El Govern no deixarà passar l'estiu sense intentar abans un acostament amb el president català, Quim Torra, encara que l'Executiu no ha decidit si donarà el primer pas o esperarà al fet que sigui la Generalitat la que contacti primer. Fonts del Govern que presideix el socialista Pedro Sánchez van assegurar ahir que la qüestió catalana és una de les seves prioritats i que de cap manera consentiran que passi l'estiu sense haver intentat almenys un acostament.

Per això s'abordarà en la primera reunió del Consell de Ministres, que se celebrarà avui.

I és que, segons les mateixes fonts, aquest assumpte és de tanta importància que transcendeix les competències del ministeri de Política Territorial, que dirigeix la catalana Meritxell Batet, i ha d'abordar-se per tot el Govern en el seu conjunt. Assumeixen en l'Executiu que els ministres poden tenir perspectives diferents sobre el tema català, però deixen clar que serà Pedro Sánchez, juntament amb Batet, qui marqui la línia estratègica.

De fet, Batet s'ha marcat com una de les seves metes recuperar el diàleg amb totes les comunitats, però especialment amb Catalu-nya, i ha fet seves unes paraules que Sánchez va pronunciar en un dels seus primers actes com a president, dilluns passat: «Escoltar, dialogar i consensuar». En aquest afany de parlar amb tothom, l'Executiu espera també celebrar com més aviat millor la Conferència de Presidents, que reuneix el cap de l'Executiu amb tots els mandataris autonòmics, i confia convèncer Torra perquè no hi falti. El seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, es va negar el gener del 2017 a acudir a la convocada per Rajoy. De moment, Sánchez i Torra han intercanviat missatges telefònics, segons ha afirmat el president català, i s'han compromès a mantenir una trobada com més aviat millor.

D'altra banda, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va criticar per «sorprenents i inquietants» alguns nomenaments de ministres i va posar com a exemple el nou titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Artadi va reiterar ahir l'oferta de diàleg al president del Govern, Pedro Sánchez, i es va preguntar si ell també voldrà dialogar o governarà «per fer-se perdonar».