Macron es va beneficiar de grans rebaixes en la seva campanya electoral

n La campanya electoral del candidat Emmanuel Macron va sortir bastant barata. En tot cas, més econòmica que les d'altres candidats, ja que se li feien grans rebaix-es. Així, llogava per 3.000 euros teatres que costaven 13.000, o pagava 1.200 per una sala que al seu rival socialista, Benoït Hamon, li va sortir per 4.838. L'Elisi ha afirmat que les despeses van ser validades pel Tribunal de Comptes, però els partits de l'oposició demanen que s'investigui l'assumpte. El mitjà digital Mediapart, el diari Le Monde i l'emissora France Info han comprovat les factures i han arribat a la conclusió que Macron va gaudir en molts casos d'un tracte de favor.

L'empresari teatral Jean-Marc Dumontet, entusiasta del macronisme, li va llogar al llavors candidat les sales Bobino (6 de febrer del 2017) i Antoine (8 de març del 2017) per 3.000 euros cadascuna. El preu real del lloguer seria d'uns 13.000 euros. Dumontet ha admès la rebaixa, però l'atribueix al fet que l'equip de Macron «va negociar molt bé». El 2 de maig del 2017, la sala de concerts parisenca La Bellevilloise va acollir un míting a favor de Macron (sense la presència física del candidat) per 1.200 euros; i el 20 de març, la mateixa sala li havia costat 4.838,40 euros al candidat socialista Benoit Hamon.

La societat d'esdeveniments Eurydice també va fer un molt bon preu a Macron. Per un míting a Arres amb tot inclòs (des del so a la seguretat) va pagar 61.521,47 euros, quan el preu normal hauria d'haver superat els 80.000. Cal destacar que el llavors director comercial d'Eurydice, Arnaud Jolens, treballa ara per al president.

Paral·lelament, el candidat vencedor va utilitzar el programa informàtic NationBuilder, que permet actualitzar de forma contínua fitxers de simpatitzants i efectuar enviaments massius de missatges. El NationBuilder va ser també usat per Donald Trump en la seva campanya cap a la Casa Blanca. El fabricant del programa va fer a Macron una rebaixa del 30% (va baixar el preu de 74.000 a 52.000 dòlars), però als seus rivals a les presidencials franceses només els va oferir un descompte del 15%.