Metges de Catalunya demana a Montón consensuar un finançament sanitari que garanteixi la qualitat del sistema

Metges de Catalunya (MC) ha demanat a la nova ministra de Sanitat, Carmen Montón, que consensuï una proposta de finançament sanitari amb les comunitats autònomes que "garanteixi la sostenibilitat i qualitat del Sistema Nacional de Salud (SNS), i permeti incrementar la despesa sanitària per càpita". A través d'un comunicat, el sindicat ha subratllat que a Catalunya el pressupost ha caigut a nivells del 2007 a causa de "les retallades pressupostàries". A més, ha reclamat a Montón que derogui el decret d'exclusió sanitària aprovat per l'anterior executiu. MC ha considerat que "la implantació de fronteres assistencials en societats inclusives i globalitzades és un "greu error", tant des d'un punt de vista ètic com de salut pública", per aquesta raó, ha defensat "la universalitat de l'atenció sanitària".

Metges de Catalunya també ha reclamat a la nova ministra de Sanitat la posada en marxa d'un registre estatal de professionals sanitaris per tal de "facilitar la planificació de les plantilles i la coordinació de les polítiques de recursos humans de la sanitat pública". El sindicat ha subratllat que aquesta eina és especialment necessària perquè "d'aquí a una dècada es jubilarà bona part del col·lectiu mèdic actualment en actiu, sense que, de moment, s'hagi planificat com es durà a terme el relleu generacional".

Una altra de les qüestions que l'organització posa damunt la taula de la ministra és la modificació del projecte de decret de prescripció infermera, que dona llum verda al col·lectiu perquè prescrigui medicaments sense necessitat d'un diagnòstic mèdic preliminar. Per al sindicat, la indicació de qualsevol medicament, subjecte o no a prescripció mèdica, "requereix sempre un diagnòstic previ, si es vol garantir la seguretat dels pacients" i, per aquesta raó, ha recordat a Montón que "l'únic professional capacitat per exercir aquesta competència és el metge".