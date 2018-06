Pablo Iglesias augura un «calvari» per a Pedro Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va criticar ahir el nou president del Govern, Pedro Sánchez, per la seva decisió «imprudent» de formar l'executiu «més feble de la Unió Europea» en optar per un gabinet monocolor del PSOE, sostingut per 84 diputats. A més, va lamentar que hagi triat ministres «que agraden al PP i Ciutadans», oblidant-se «de qui l'ha fet president del Govern». «Passar per Moncloa amb el Govern més feble de la història d'Espanya probablement sigui un calvari per a Sánchez. La nostra tasca serà donar-li suport en la mesura que estiguin disposats a negociar amb nosaltres», va explicar el líder de Podem en una entrevista a TVE. D'aquesta manera, Iglesias va confirmar que Podem no garanteix en absolut el seu suport continu a Sánchez, no només per haver-los deixat fora del Govern, sinó per haver format un executiu «amb gent que agrada a Ciutadans i al PP», i sense cap figura propera al partit morat. «És tota una declaració d'intencions», va sentenciar. Iglesias es va mostrar especialment crític amb el nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska.