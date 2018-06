El PP critica que Pedro Baños apunti a Seguretat

? El PP i Ciutadans esperen que el president del Govern, Pedro Sánchez, no designi el coronel a la reserva Pedro Baños com a director del departament de Seguretat Nacional, encara que ahir al vespre la Moncloa no havia confirmat el nomenament. El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va demanar a Sánchez que no triï Baños ja que «els seus posicionaments públics en favor del Kremlin i de la seva gestió en assumptes com el conflicte de Síria plantegen molts dubtes que sigui la persona idònia per a un càrrec de tan alta responsabilitat».