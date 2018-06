Bargalló diu que les escoles no han de prohibir els mòbils sinó ensenyar a usar-los bé

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dissabte al matí que els telèfons mòbils no han de ser prohibits pels centres educatius, sinó que el professorat ha d'ensenyar a usar bé aquestes noves tecnologies per aprofitar-les per a la formació de l'alumnat. "El debat no és si s'ha d'utilitzar o no la tecnologia mòbil, aquest debat ja està superat, està fora de temps; el debat és com fer servir la tecnologia mòbil perquè sigui útil per als alumnes", ha explicat.

Bargalló ha fet aquestes declaracions durant la inauguració de la cinquena edició dels mSchools Student Awards a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat, certamen en el que concursen les 118 iniciatives i aplicacions finalistes creades per alumnes de tot Catalunya a través de tecnologies mòbils i llenguatge de programació.

El conseller ha donat les gràcies als mestres i professors per permetre que les noves tecnologies entrin a les aules i siguin eines de treball i ha felicitat i animat els alumnes a seguir treballant. "Si apostem per l'ensenyament per competències, és impossible avui fer alumnes competents, que no sigui també, i no només, a través de la tecnologia mòbil", ha dit. "Les noves tecnologies no són bones ni dolentes, són bones o dolentes segons si es fan servir bé o malament, i justament l'escola és un lloc per ensenyar a fer-les servir bé", ha afegit.

L'mSchool Student Awards premia les iniciatives d´alumnes en l´ús i creació d´aplicatius a través de les tecnologies mòbils i les competències de programació en el llenguatge Scratch. De 10 a 12 hores, els finalistes han pogut presentar en els seus 'stands' els seus projectes i explicar-los als jurats. També s'han fet presentacions públiques i els assistents han pogut votar els seus projectes preferits. N'hi ha d'alumnes de Primària, ESO i mòduls professionals, i estan dirigides a tot tipus de necessitats com caminar, feines per a la llar, compra de productes en línia, entre altres.

A l'acte també s'hi ha pogut veure el conseller delegat de la GSMA, John Hofmann, organitzador del MWC. El programa mSchools és una iniciativa de mEducation que impulsa la Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat, l´Ajuntament de Barcelona i GSMA. L´objectiu és contribuir a integrar les tecnologies mòbils a l´aula per tal d´afavorir nous aprenentatges i potenciar les competències de l´àmbit digital.