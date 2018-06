Batet assegura que la reforma de la Constitució és «urgent, viable i desitjable» per avançar cap a un model federal

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha defensat que la reforma de la Carta Magna és "urgent, viable i desitjable" per avançar cap a un model federal. Durant la jornada 'Reforma constitucional, federal i amb drets' del PSC, Batet ha assegurat que per abordar el conflicte polític a Catalunya "no n'hi ha prou" amb la defensa de la Constitució i la llei sinó que es poden impulsar mesures polítiques "sempre que hi hagi confiança i lleialtat". En el seu primer acte oficial com a ministra a Catalunya, Batet ha apostat per "reprendre" els 45 punts que Puigdemont va demanar a Rajoy, recuperar inversions "desateses" durant molts anys que són "molt necessàries" per Catalunya i treballar en reformes legislatives que recuperin part de l'Estatut d'Autonomia que van ser declarades inconstitucionals perquè estaven regulades per una norma "que no corresponia".