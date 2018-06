Brussel·les pressiona a favor de l'estabilitat pressupostària

El vicepresident de la Comissió Europea per a l'Euro i al Diàleg Social, Valdis Dombrovskis, creu que és «important» que el nou Govern presidit per Pedro Sánchez mantingui els principals paràmetres pressupostaris de l'anterior Executiu de Mariano Rajoy.

Així ho ha indicat Dombrovskis durant la seva intervenció en la jornada empresarial «Reptes i oportunitats de la banca», organitzat per El Economista, on també ha demanat a Espanya continuar, com fins ara, amb el suport «consistent» a la Unió Econòmica i monetària (UME), la unió bancària i de mercats de capitals, en un context en què l'euroescepticisme semblen estar prenent impuls.

«És important que el nou Govern continuï amb l'aplicació de les polítiques econòmiques i fiscals establertes fins ara», ha assegurat el comissari.

Segons Brussel·les, els pressupostos compleixen «en gran mesura» amb els objectius d'estabilitat, com ara el dèficit, que s'estima que caurà per sota del 3% del PIB aquest any, el que permetrà al país sortir del procediment de dèficit excessiu.

Pedro Sánchez ha instat els membres del seu gabinet en la primera reunió del Consell de Ministres que, a l'hora de presentar les seves iniciatives i mesures, respectin els principis «d'estabilitat econòmica i pressupostària» derivats de la pertinença d'Espanya a la UE, això és, els compromisos respecte de la contenció del dèficit públic.