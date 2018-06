El català perd 300.000 parlants habituals a Catalunya en deu anys

El català ha perdut 300.000 parlants habituals a Catalunya entre els anys 2003 i 2013, tot i que el nombre de joves que tenen el català com a llengua habitual al país entre els anys 2008 i 2013 passen del 31,5% al 36,4%.

Aquestes són algunes de les dades de l'InformeCAT 2018 de Plataforma per la Llengua que es va presentar ahir. En concret, s'estima, segons el document, que 13,4 milions de persones l'entenen, tenint en compte tots els territoris de parla catalana. Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, va explicar que el cinema i la justícia són els sectors on el català està més perjudicat. Segons dades sociodemogràfiques del 2017 i el 2018, saben parlar català més de 10 milions de persones, tot i la caiguda del creixement natural de la població. La xifra de parlants representa el 68,7% de la població total de la comunitat lingüística de parla catalana, i el percentatge de gent que assegura entendre'l se situa en el 91,5%.



Descens en el nombre absolut

Si el 2003, 2.584.900 persones de més de 15 anys tenien el català com a llengua habitual a Catalu-nya, el 2013 només l'hi tenien 2.269.600. Durant el mateix termini, el castellà va passar de tenir 2.650.300 parlants habituals a tenir-ne 3.172.600. Això representa un descens en el nombre absolut de persones que tenen el català com a llengua habitual, que s'ha reduït en 300.000 persones respecte de l'any 2003.