La Fiscalia demana processar Camps per malversació i prevaricació en la F1

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un escrit demanant que es processi l'expresident valencià, Francisco Camps, per malversació i prevaricació per l'organització del gran premi de Fórmula 1 a València. El ministeri públic, en canvi, demana l'arxiu de la resta d'investigats en la causa: Belén Reyero Aldama, Dolores Johnson Sastre, Jorge Martínez Salvadores i Nicolás Figueres Gourge.

Segons l'escrit, considera que amb les diligències practicades fins ara ha quedat «indiciàriament acreditat» que Camps va arribar a un «acord verbal» amb el màxim responsable del campionat, Bernard Ecclestone, l'any 2006. I que ho va fer al marge de qualsevol procediment administratiu i sense tenir competència com a òrgan de contractació. Camps va declarar per aquesta causa el febrer i va defensar que tenia la «consciència tranquil·la» i que aquests esdeveniments esportius van generar «riquesa» i van ser «extraordinaris».

Segons l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció, Camps va ser l'encar-regat de simular una contractació correcta amb l'empresa d'Ecclestone. El ministeri pública entén que, a instàncies de l'expresident, s'hauria creat una empresa privada per tal de simular la contractació amb Ecclestone. En canvi, qui realment va pagar el cànon exigit pel magnat de la Fórmula 1 va ser directament la Generalitat Valenciana a través de dues societat públiques.

D'aquesta manera, es van eludir els controls administratius que devien vigilar la despesa i el procés de contractació, i això va suposar que la Generalitat no cobrés els 14 milions d'euros que va facturar a l'empresa privada Valmor Sports i que pagués un cànon anual de 26 milions de dòlars entre 2009 i 2012. La causa s'investiga al jutjat d'instrucció número 2 de València.

Per la seva banda, ahir, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va avançar que la institució es personarà com a acusació en el cas sobre la Fórmula 1 per garantir que, si va haver-hi diners malversats, es tornin a les arques públiques.

«Seguirem amb total dedicació aquest judici i, en qualsevol cas, la Generalitat es personarà, perquè si algú s'ha beneficiat d'actuacions polítiques irregulars en termes econòmics, aquests diners han de tornar a les arques públiques valencianes», va dir Puig en declaracions a la Sexta recollides per Europa Press.