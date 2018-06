L'advocat de Junqueras confirma que ja està identificat l'autor del vídeo d'Estremera i que el denunciaran

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha confirmat que ja està identificat l'autor del vídeo dels exconsellers a Estremera i que el denunciaran. "Sabem qui és. Immediatament el denunciarem", ha sentenciat Van den Eynde en una piulada aquest dissabte al seu compte de Twitter. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un intern del mòdul on es troben Junqueras, Romeva i Forn, i la gravació s'hauria efectuat amb un rellotge espia. Institucions Penitenciàries ja va obrir una investigació per esclarir l'origen de les imatges a l'interior de la presó d'Estremera, difoses pel diari 'Ara' en un vídeo de poc menys de dos minuts de durada, i el mateix Van den Eynde va enviar dimecres un fax al director del centre penitenciari demanant que s'iniciés una investigació amb l'objectiu de "protegir" els seus clients i "no torni a passar". En declaracions a RAC1, l'advocat es va mostrar convençut que algú ha fet "negoci" amb les imatges.

"Si hagués d'apostar diria que ha estat un emprenedor, no crec que sigui una cosa induïda, crec que algú ha vist una oportunitat de negoci", ha afegit l'advocat de Junqueras i Romeva. A més, l'advocat ha afegit que entre els familiars hi ha "una part de resignació", ja que "viuen la vulneració de la intimitat com si fos pròpia".