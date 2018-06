La cimera del G7 es tradueix en un modest avanç entre dos aliats d'allò més dividits

n Els Estats Units i la Unió Europea han d'establir un diàleg sobre comerç dins de les pròximes dues setmanes, segons va informar divendres passat un funcionari francès. Un senyal de la cimera del G7 celebrada ahir al Canadà podria haver-se traduït en un modest avanç entre dos aliats molt dividits. Els socis comercials de Washington estan molt molestos per la decisió presa la setmana passada pel president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar aranzels a l'acer i l'alumini de Canadà, la Unió Europea i Mèxic. Aquesta mesura va provocar, doncs, represàlies per part d'alguns dels estats damnificats.

Si bé els líders del G-7 van mostrar la seva oposició al mandatari nord-americà presentant diverses sèries de dades d'importacions i exportacions en un intent per canviar la seva postura, Trump va respondre amb una sèrie de xifres pròpies, reiterant que el seu país està en desavantatge en el comerç internacional, segons va narrar un funcionari present durant les negociacions.

Tot i això, segons va apuntar, Donald Trump va adoptar un to més amable després de reunir-se en privat amb el president de França, Emmanuel Macron, i va arribar a afirmar que el mandatari gal l'està ajudant a resoldre alguns temes comercials. «Alguna cosa passarà. Crec que serà molt positiu», va afirmar el president dels Estats Units sense aventurar-se a donar més detalls.

Després de la reunió amb Trump, Macron va afirmar que és possible aconseguir avanços en els temes comercials que han dividit els Estats Units i els seus aliats. «Crec que en el comerç hi ha (...) una forma de progressar tots junts», va declarar el president francès durant una roda de premsa.

«Vaig veure la disposició de totes les parts per trobar acords i tenir un enfocament en què tots guanyem per a la nostra gent, els nostres treballadors i la nostra classe mitjana», va afegir.

Per altra banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va aprofitar per posar sobre la taula la idea d'establir una forma de resoldre disputes comercials entre els Estats Units i els seus aliats. D'acord amb la font citada per l'agència de notícies Reuters, el suggeriment de Merkel és un mecanisme d'«avaluació i diàleg compartit». Aquesta proposta va tenir un fort suport per part d'altres líders en la trobada, va asse-nyalar el funcionari.

Fins i tot el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, es va oferir a viatjar a Washington per a una avaluació del comerç UE-EUA per ajudar a resoldre la disputa.

No obstant això, les expectatives d'aconseguir avanços significatius en la cimera són més aviat baixes, tot i que els aliats dels Estats Units estan decidits a evitar un trencament del G-7, que en els seus 42 anys d'història ha tendit a buscar consensos sobre els principals temes.

Trump havia mostrat un to combatiu abans de sortir de Washington divendres passat, ja que va declarar que els Estats Units anaven a gestionar el que va anomenar com a «pràctiques comercials injustes» establertes pels altres membres del G7.

No obstant això, després de reunir-se amb Emmanuel Macron i el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, amb qui va arribar a intercanviar bromes davant de la premsa, va canviar el seu to inicial i es va mostrar més obert, tot i que ha optat per mantenir la seva postura.