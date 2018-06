La CUP crida a la mobilització al carrer per pressionar ERC i JxCat cap a la ruptura

La CUP va defensar ahir tornar a la mobilització «permanent i continuada» al carrer per pressionar JxCat i ERC cap al trencament amb l'Estat. «Per poder encarar un procés constituent cal avançar amb una agenda de ruptura amb l'Estat espanyol, caldran unilateralitats i desobediències. Estem malauradament molt lluny d'aquest escenari», va assenyalar el diputat Carles Riera a Catalunya Ràdio. «Cal que el moviment independentista torni al carrer, que tornem a una lògica de desobediència civil no violenta a escala nacional i local. Però no només confrontada a l'Estat sinó per pressionar els partits perquè tornin a una agenda de trencament», va insistir Riera, que va mostrar la seva «preocupació» per la desmobilització dels darrers mesos. «Pot ser una conseqüència lògica de la fatiga, el cansament i la decepció, però volem creure i confiar que continuem tenint més de 2 milions de persones disposades a mobilitzar-se i a repetir lluites com l'1-O», va reflexionar en veu alta el diputat de la CUP.