La germana de Bassa demana que no es normalitzi la presó

La germana de l'exconsellera d'Afers Socials Dolors Bassa, Montse Bassa, no vol que els ciutadans «normalitzin el que no és normal» i els presos catalans puguin caure «en l'oblit». En una entrevista, Bassa diu que els familiars se senten «responsables» de donar veu als polítics que són tancats a Alcalá Meco, Estremera i Soto del Real, i avisa que repetir que estan «forts» fa «mal a la societat» perquè no és del tot cert. «Els familiars ho sabem, no estan forts les 24 hores del dia, ni els 7 dies de la setmana», admet Montse Bassa, que reivindica que «és impossible» que una persona privada de llibertat «estigui bé i forta». «Tenen l'alegria dels 40 minuts d'una visita a través del vidre, però després queden les 16 hores closes, els àpats en silenci, les cues per a tot...», explica. «No demano fer un discurs victimista, però potser ens hem d'indignar una mica», insisteix. «Cada vegada veig més clar que la frase 'estan forts' fa mal a la societat», assegura.