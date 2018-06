El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir que el Govern impulsarà una llei per ampliar els contractes de lloguer a «com a mínim» cinc anys. «Necessitem crear un marc legislatiu propi pel que fa a la llei d'arrendaments urbans», va dir en una entrevista a l'ACN.

Segons el titular de Territori, la reducció de la duració mínima dels contractes de lloguer de cinc a tres anys que va implantar la llei espanyola del 2013 ha esdevingut un «veritable fre a la continuïtat de les persones i les famílies» als seus habitatges en un moment d'«alça de preus». «És un drama que hem de poder revertir», va afirmar Calvet.

Per això, va explicar que tenen la «intenció de tirar endavant una legislació que augmenti el període mínim de lloguer» a «com a mínim» cinc anys. «Creiem que és un període suficient», va assegurar, però va obrir la porta a estendre-ho en funció de la «conjuntura» d'escalfament de preus.

D'altra banda, Calvet va avançar que el nou Govern engegarà un nou paquet legislatiu en matèria de qualitat de l'aire i una llei de residus.

Preguntat per un possible conflicte de competències amb la llei d'arrendaments urbans de l'Estat espanyol, Calvet va afirmar que el tenen de forma «permanent». Concretament, en l'àmbit de l'habitatge va dir que el Govern vol «esprémer al màxim» les competències «exclusives» que té. I sobre la nova llei, va explicar que ja ha traslladat al seu equip l'«encàr-rec» de «començar-hi a treballar de manera immediata». «Ja ho hauríem fet si no haguéssim estat intervinguts», va dir Calvet, que va explicar que tenen «molt pensada aquesta legislació».