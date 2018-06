Huerta anuncia que posarà una dona davant de la Secretaria d'Estat d'Esports

n El nou ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, va anunciar ahir que el càrrec per a la Secretaria d'Estat d'Esports segurament serà ocupat per una dona. Tot i que va admetre que l'equip ja està pràcticament construït, Huerta no va voler donar el nom de la pròxima secretària d'Estat d'Esports.

El nou titular de la cartera de Cultura va comunicar durant la Fira del Llibre de Madrid que, per primera vegada, una dona ocuparà un lloc que sempre havia estat ocupat per homes.

A més d'anunciar que nomenarà una dona com a màxima responsable en esports, Huerta va afirmar que abans la cultura estava maltractada i deprimida, tant econòmicament com emocionalment. No obstant, va assenyalar que els creadors s'han de sentir orgullosos del que fan per al país. Alhora, va subratllar que el seu objectiu és que els consumidors tinguin un accés més assequible a la cultura. Va considerar que la cultura és la millor representació de la societat. A més, va valorar que som en un moment de diàleg, comunicació i tolerància entre els ministeris.

En la seva visita a la fira, Huertas es va aturar a les parades d'Almudena Grandes i Carme Chaparro i es va fer fotografies amb els visitants.