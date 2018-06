Jutgen un gihadista que va tornar de Síria per atemptar a la Sagrada Família

L'Audiència Nacional jutja des de dilluns Abdeljalil Ait El Kaid, un marroquí resident a Espanya que va ser detingut a Varsòvia al juny del 2015 quan tornava de Síria per atemptar a Barcelona, sent els seus objectius la Sagrada Família, el Casino o un transport públic de Plaça de Catalunya.

La Fiscalia li demana 10 anys de presó per pertinença a organització terrorista com a part del grup de combatents estrangers seleccionats per Daesh per tornar a Europa a cometre atemptats com els perpetrats a París aquell any i, en el cas del Kaid, amb un objectiu, el de la Sagrada Família, que van estudiar també els autors dels atemptats del 17-A a Catalunya.

"L'atemptat o atemptats es compondria de diversos atacs, podent ser simultanis o no, uns amb explosius (suposadament a la Sagrada Família) i altres mitjançant l'ús de suïcides amb armes de foc i fins i tot armes blanques", relata el fiscal en el seu escrit de conclusions provisionals.

La intenció era perpetrar aquests atemptats entre juliol i setembre del 2015 i per a això l'acusat pretenia comptar amb un pis franc en el qual preparar tota l'operativa i "una persona hauria realitzat tasques de vigilància, control i estudi de diversos punts" de Barcelona per "trobar el millor objectiu possible contra el que atemptar".

A través de les xarxes socials, en un grup denominat "Musulmans del Món", El Kaid va arribar a contactar amb una dona, testimoni protegit en aquesta causa, sobre la qual va iniciar un procés de captació des de Síria tractant de convèncer-la de "la necessitat que dones com ella s'unissin a l'organització per participar en la gihad violenta".

L'acusat li va plantejar viatjar a Síria per casar-se amb ella, o bé "tornar al seu país de residència", com havien fet altres combatents, i "estar en espera de rebre ordres" per atemptar a Europa, tal com consta en una conversa entre ells al febrer del 2015.

Durant gairebé un mes, El Kaid, que havia arribat a Síria el 2014 per rebre entrenament militar, va intentar comprovar que la persona amb la qual parlava no era un policia i, una vegada dissipada aquesta sospita, va continuar amb la seva labor d'adoctrinament "desenvolupant un alt nivell de confiança amb la testimoni".

Això li va permetre iniciar una nova estratègia per tractar de convèncer-la de cometre atemptats amb missatges com "hem de matar els infidels allà a Europa com ells estan matant musulmans aquí".

"Quan la testimoni va mostrar els seus dubtes i pors d'un atac a Espanya, el processat li va confirmar l'existència d'armes i dones per portar a terme accions i només faltaria que acudissin els homes", relata el fiscal.

En plantejar-li el seu possible tornada a España, li va demanar a la dona que organitzés la logística amb una tercera persona per cometre un atemptat.

"Primer si jo arribo a venir et parlaré i llogues una casa i ens casem i vivim una mica tranquils els tres fins que tinguem tot i estigueu preparats i aprens a manejar armes i treballem els tres", li va proposar l'acusat després d'insistir que no parlés d'això amb ningú. "És una ordre, si seràs la meva dona has d'obeir el que et dic", la va advertir.

A més del pis, també li va demanar que llogués un cotxe i li va donar indicacions per canviar d'hàbits i no infondre sospites: "has de saber que no podeu anar amb nicab (vel que cobreix tota la cara de les dones, excepte els ulls) ni amb barba, cal ser com gent normal", tal com estava ja alliçonant aleshores el Daesh.

Al maig del 2015, la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra "va rebre informació de possibles accions terroristes que l'organització de l'Estat Islàmic podria estar planejant" a Barcelona i per a això "s'estaria preparant a Síria un grup d'operatius que es desplaçarien a Espanya".

Aquestes dades van permetre la seva detenció a Varsòvia al juny del 2015 i dos mesos després va ser arrestat a París Reda Hame, un altre marroquí retornat de Síria que va presagiar la massacre de París en confessar que el EI havia ordenat atemptar en "llocs de grans aglomeracions com sales de festa, partits de futbol, concerts, esglésies, com la Sagrada Família de Barcelona", destaca la Fiscalia.

A tots aquests indicis se suma que tant Reda com El Kaid pertanyien a la katiba (cèl·lula) que liderava a Raqqa (Síria) Abdel Hamid Abaaoud, "Abu Omar", líder del grup que va atemptar a París i que va ser abatut el 18 de novembre en una operació antiterrorista.

Aquestes dues detencions van fer sospitar que tots dos podrien formar part d'una operació "més àmplia" de Daesh consistent en l'enviament de comandos per atemptar a Europa.