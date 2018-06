El major Trapero refusa tornar a ser cap dels Mossos d'Esquadra

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que va ser cessat pel Govern espanyol el mes d'octubre passat en aplicació de l'article 155 de la Constitució i que està investigat per un presumpte delicte de sedició per l'Audiència Nacional, va rebutjar ahir tornar a comandar el cos de la policia autonòmica.

Segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu nou conseller d'Interior, Miquel Buch, es van reunir divendres passat a la tarda amb el major Trapero per oferir-li tornar a exercir les funcions de cap del cos dels Mossos d'Esquadra.

Trapero va agrair l'oferiment però va refusar tornar al capdavant de la policia autonòmica, ja que considera que «no seria convenient per al bon funcionament de l'organització policial», ni tampoc per a la seva persona, assumir aquesta responsabilitat davant la seva situació processal.

Les mateixes fonts van asse-nyalar que Trapero continuarà desenvolupant aquelles funcions que els responsables del departament d'Interior i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Fer-ran López, li encomanin. Per la seva part, Torra va agrair, en nom del Govern català, la feina feta pel major Trapero «en l'exercici del seu càrrec de servei exemplar a la ciutadania».



Encausat pel 20-S i per l'1-O

El major Trapero està encausat per sedició per l'Audiència Nacional per la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra durant l'assetjament a la comitiva judicial que el 20 de setembre va tenir lloc davant la conselleria d'Economia en una operació contra el referèndum de l'1-O i per la labor del cos durant la jornada de la votació. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir ahir que «comprèn» i «respecta» la decisió del major Josep Lluís Trapero de rebutjar l'oferiment que li va fer ahir el president de la Generalitat.

Quim Torra i Miquel Buch van acabar revelant ahir que, efectivament, es van reunir divendres a la tarda amb el major Trapero per oferir-li tornar a exercir les funcions de cap del cos dels Mossos d'Esquadra. «Comprenc i respecto la teva decisió de no tornar a assumir les funcions de cap del CME en benefici del bon funcionament del cos davant la teva situació processal», va escriure Buch en un tuit.

«La teva labor al servei de la ciutadania de Catalunya i el teu respecte pel cos és exemplar», va afegir Buch. Dijous, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va descartar una purga en els comandaments dels Mossos d'Esquadra i, després de la reunió del Govern, va avançar que és al conseller d'Interior, Miquel Buch, a qui pertoca valorar «com ha quedat» el cos dels Mossos d'Esquadra i el departament d'Interior després de l'aplicació del 155.