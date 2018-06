Allau de reaccions a Twitter per les últimes declaracions de Clara Ponsatí

Allau de reaccions a Twitter per les últimes declaracions de Clara Ponsatí reuters

n Les declaracions fetes dissabte per Clara Ponsatí continuen sorprenent i, a Twitter, s'hi poden trobar tota mena de reaccions, des dels independentistes fins als unionistes. L'exconsellera, que actualment viu a Escòcia, va afirmar: «Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol». A més, també va culpar els partits i els seus interessos polítics de no materialitzar els resultats del referèndum.

Clara Ponsatí va provocar una allau de reaccions quan va afirmar que l'anterior Executiu català va estar jugant simbòlicament al pòquer amb el Govern espanyol. D'una banda, alguns dels independentistes van aplaudir aquestes declaracions, i van afirmar que ja tocava que algú expliqués la «veritat» del que va passar. De l'altra, per als unionistes les últimes intervencions de Ponsatí confirmen la creença que el procés català «és una gran farsa».

L'exconsellera d'Ensenyament va fer les declaracions durant un acte de l'ANC Anglaterra en el qual va participar per videoconferència. Aquest esdeveniment es va fer a Londres i tenia com a objectiu explicar què va passar a l'octubre. En el seu cas, Ponsatí va explicar com havia estat la seva experiència i va fer molta autocrítica de la gestió que va fer el Govern de l'1 d'octubre. Va constatar que el Govern català jugava «de farol» amb el Govern espanyol. És a dir, que possiblement feia creure que anava més seriosament del que pretenia.

En la mateixa intervenció, Ponsatí va afirmar que cal «posar realment les forces polítiques contra les cordes i desemmascarar de forma contundent el partidisme, que ha estat la gran debilitat i ens ha portat a la derrota després de la gran victòria de l'1 d'octubre».

Segons ella, l'independentisme ha de ser capaç de «renovar les seves forces polítiques» per poder arribar a aconseguir el que vol aconseguir. En aquest sentit, Ponsatí va remarcar la importància de fer primàries de cara a les eleccions municipals del 2019. També va animar l'ANC a participar en aquest procés de renovació de la política perquè «jugui un paper més polític del que ha jugat fins ara».