Arrimadas renuncia als beneficis de líder de l'oposició

? Inés Arrimadas va anunciar ahir que renunciarà a les retribucions que li pertoquen com a líder de l'oposició al Parlament durant la legislatura de Quim Torra. Entre els beneficis hi ha un complement salarial o rebre el tracte d'«honorable se-nyora». A més, també va renunciar a ser ordenada protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat, a rebre les retribucions que van vinculades al seu càrrec com a cap de l'oposició i a disposar dels dos assessors que correspondrien a la seva oficina. Arrimadas va informar ahir d'aquesta decisió a través d'un comunicat que va enviar el grup parlamentari de Ciutadans. Aquesta decisió no ha sorprès gaire al Parlament, ja que Inés Arrimadas va decidir fer el mateix en la legislatura anterior.