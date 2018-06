Cau la xarxa que acumula més robatoris a turistes a l'autopista AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut quinze persones en una operació que ha permès desarticular l'organització que acumula més furts comesos a turistes a l'AP-7 durant els últims anys a Catalunya, a la qual els últims sis mesos se li atribueixen 50 assalts amb un botí de 150.000 euros.

En roda de premsa, el cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Josep Guillot, ha destacat que el jutge ha acordat per a dotze dels quinze arrestats una ordre d'allunyament de 200 metres de tot el trajecte de l'autopista AP-7 a Catalunya, mesura que en casos semblants ha permès que aquest tipus de grups deixessin d'actuar en aquesta comunitat.

Alguns dels detinguts, que acumulen centenars d'antecedents policials, utilitzaven vehicles de gamma alta per cometre els furts i garantir-se una ràpida fugida quan havien d'escapar de la policia o de les pròpies víctimes del robatori.

Segons els Mossos, els detinguts, que cometien un centenar d'assalts l'any, abordaven al principi les víctimes mitjançant el mètode del "punxa-rodes", en què provocaven una rebentada al vehicle de la víctima i la seguien fins que s'havia de detenir, per robar-li els objectes de valor de l'interior del vehicle.

No obstant això, amb el pas del temps, i a causa de la seva alta especialització, ja no necessitaven punxar les rodes, sinó que quan detectaven circulant per l'autopista al vehicle que volien assaltar li feien senyes des del seu propi cotxe perquè s'aturés al voral o en una àrea de servei, fent indicacions com si tinguessin un problema en el seu vehicle.

Una vegada aturat el vehicle, i amb l'excusa de prestar auxili, distreien les víctimes amb converses intranscendents i aprofitaven per sostreure els objectes de valor del seu interior.