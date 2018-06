Junqueras demana a Sánchez que tracti Catalunya amb respecte: «No poso el llistó molt alt»

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha demanat al nou president del Govern central, Pedro Sánchez, que tracti amb respecte Catalunya: "És el mínim que podem esperar, no poso el llistó massa alt".

En una entrevista de Catalunya Ràdio duta a terme per escrit aquest cap de setmana des de la presó d'Estremera (Madrid) i recollida per Europa Press, Junqueras ha reclamat a Sánchez que faci gestos amb Catalunya: "Hi ha diverses possibilitats i una molt clara", ha indicat.

Preguntat sobre si la seva llibertat està més a prop després de l'arribada dels socialistes a La Moncloa, ha dit que "tant de bo, però no han emès cap senyal en aquesta línia", per aquest motiu no espera massa del nou Executiu socialista.

Ha assenyalat que la part més dura d'estar empresonat és la familiar, i ha apuntat que fan patir al seu entorn per castigar-lo: "Em pregunto quin tipus de gent ho decideix. Ja no és venjança, és acarnissament".

Junqueras ha avisat que Catalunya no renunciarà "mai als seus objectius democràtics", encara que ha dit que no serà ell qui torni a posar el comptador en marxa en metes tan importants com la independència.

Qüestionat pel president de la Generalitat, Quim Torra, ha opinat que si ha arribat al càrrec serà perquè té virtuts suficients, encara que segur que també té defectes, i ha assenyalat que Torra i l'expresident català Carles Puigdemont "són dos caràcters i maneres de fer diferents que segur que volen el millor" per als catalans.



VÍDEO A ESTREMERA

Sobre el vídeo gravat a la presó d'Estremera en el qual hi apareixen ell i els també exconsellers Joaquim Forn i Raül Romeva, ha assegurat que desconeixien que aquestes imatges s'havien gravat.

Ha explicat que encara que no són imatges degradants, no es pot donar "carta blanca" a aquests enregistraments perquè significaria autoritzar una intromissió en les seves vides privades.