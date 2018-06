L'aplicació de LaLiga fa servir el micròfon del mòbil per gravar converses

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha anunciat l'obertura d'actuacions prèvies d'investigació d'ofici en relació amb l'aplicació mòbil oficial de Laliga, que podria vulnerar la normativa de protecció de dades en sol·licitar als usuaris autorització per activar el micròfon dels seus mòbils per detectar l'emissió de partits fraudulents.

Així ho ha anunciat l'Agència a través del seu perfil de Twitter, mentre que FACUA-Consumidors en Acció ha avançat que el seu equip jurídic ultima un escrit en el qual sol·licitarà a l'AEPD la seva personificació en l'expedient que ha obert sobre el tema.

FACUA entén que es fa "un tractament desproporcionat i deslleial" de les dades als quals té accés el mòbil, i adverteix que l'APP "grava de forma indiscriminada tota mena de converses que afecten la vida íntima dels propietaris dels mòbils que la tinguin instal·lada i de les persones que estiguin al seu voltant quan s'activen els enregistraments en els horaris d'emissió dels partits ".

Per la seva banda, LaLiga ha emès un comunicat en què explica que "té la responsabilitat de protegir els clubs i els seus aficionats del frau en l'emissió de partits de futbol per part d'establiments públics (HORECA)", unes activitats fraudulentes que suposen anualment una pèrdua estimada de 150 milions d'euros per al futbol espanyol, segons LaLiga.

En aquest context, l'organització esportiva ha aclarit que ha implantat una nova funcionalitat en el seu APP oficial amb "l'únic objectiu de detectar aquestes explotacions fraudulentes".



Com funciona?



Respecte al funcionament ha assenyalat que quan un usuari es descarregui o actualitzi l'APP, el sistema operatiu del seu dispositiu mòbil us demanarà a través d'una finestra emergent que faciliti el seu consentiment perquè Laliga pugui activar el micròfon i el geoposicionament de la seva dispositiu mòbil.

"Només si decideix acceptar-ho, el micròfon captarà el codi binari de fragments d'àudio, amb l'únic fi de poder conèixer si està veient partits de futbol de competicions disputades per equips de Laliga, però mai s'accedirà al contingut de la gravació", ha subratllat.

Assegura que activarà el micròfon i geoposicionament del dispositiu mòbil durant les franges horàries de partits en els quals competeixin equips de Laliga; i que no accedeix als fragments d'àudio captats pel micròfon del dispositiu, "ja que aquests es converteixen de forma automàtica en un codi binari en el propi dispositiu".

Laliga ha indicat que només accedeix a aquest codi binari, que és "irreversible" i no permet obtenir de nou la gravació d'àudio. "Si aquest codi coincideix amb un codi previ de control, Laliga podrà saber que està veient un partit determinat. Si no coincideix, el codi s'elimina. Els codis no aniran referits al seu nom, sinó a la seva adreça IP i al ID específic que assigna l'APP quan l'usuari es registra ", ha apuntat.

Finalment, ha assegurat que recordarà "periòdicament" que Laliga pot activar el micròfon i geoposicionament i demanarà que confirmi el consentiment, que es podrà revocar "en qualsevol moment" a la configuració del dispositiu mòbil.