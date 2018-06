L'Audiència Nacional acredita el finançar il·legalment de les campanyes del PP de Camps amb diners de la Gürtel

L'Audiència Nacional acredita que el PP de Francisco Camps també va finançar il·legalment tres campanyes electorals (municipals, autonòmiques i generals) els anys 2007 i 2008. Ho diu la sentència que afecta les peces separades de la trama 'Gürtel' a València i que condemna a 18 dels 20 acusats.

La pena més alta és per Álvaro Pérez 'el Bigotes' (6 anys i 9 mesos) que havia resultat absolt en la sentència de la primera època de la Gürtel el passat 24 de maig. A l'empresari Francisco Correa li imposa 5 anys i 3 mesos de presó i a Pablo Crespo 5 anys (ambdós estan ja a la presó). A tots ells els aplica atenuants per haver confessat i col·laborat amb la justícia. En el cas de l'exsecretari general del PPCV, Ricadro Costa, el condemna a 4 anys, i en canvi absol l'expresident valencià Vicente Rambla.

Als nou empresaris que van reconèixer els fets el tribunal els substitueix les penes per multes. En aquest cas, i a diferència de la sentència del maig, no es condemna el PP a títol lucratiu perquè cap de les acusacions ho havia demanat. En aquest judici, l'expresident Camps va declarar com a testimoni després de les acusacions de Costa.