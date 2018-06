El líder de Corea del Nord admet que «el món sencer està centrat en la cimera»

n El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i el primer ministre de Singapur, Lee Hsien Loong, es van reunir ahir abans de la cimera prevista per a demà a la ciutat estat entre Kim i el president nord-americà, Donald Trump, com a primer pas cap a la desnuclearització de la península coreana. «El món sencer està centrat en la històrica cimera entre Corea del Nord i els EUA. Gràcies als teus sincers esforços hem estat capaços de completar els preparatius. Vull donar-te les gràcies», va dir Kim a Lee, tot afegint que, «si la trobada conclou amb èxit, Singapur passarà a la història».

El líder nord-coreà, acompa-nyat d'una extensa delegació, es va traslladar a la residència oficial del primer ministre de Sigapur poc després d'aterrar a l'aeroport de Txangi, en un vol procedent de Pyongyang, i va inaugurar així la seva agenda oficial.

Lee, per la seva part, va agrair a Kim l'elecció de Singapur com a escenari del cara a cara amb Trump, va lloar la «decisió admirable» de tots dos de seguir endavant amb la cimera i es va mostrar esperançat que es tradueixi en més estabilitat per a la península coreana i tota la regió.

Segons un comunicat difós pel ministeri d'Exteriors de Singapur, els dos líders van parlar de les relacions bilaterals i dels «esdeveniments recents» a la península coreana, que van qualificar de «positius». «Hem seguit les lluites, els sacrificis i els progressos del poble coreà», va remarcar Lee.

Trump també va arribar ahir a Singapur procedent del Canadà. El president dels EUA, que va arribar acompanyat del secretari d'Estat, Mike Pompeo, no inaugurarà fins avui la seva agenda oficial, quan es reunirà amb Lee.

La prioritat del diàleg entre Trump i Kim és aconseguir una entesa suficient per reprendre les converses sobre la desnuclearització de la península coreana, suspeses fa una dècada per les proves atòmiques del règim comunista. Trump va suggerir la setmana passada que també podrien arribar a un acord per la pacificació de Corea. Seül i Pyongyang segueixen tècnicament en guerra perquè el 1953 només van signar un armistici.