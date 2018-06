Mestres, famílies i alumnes reclamen a Barcelona «educar en llibertat»

Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, van manifestar-se ahir al migdia pel centre de Barcelona per demanar «educar en llibertat» i reclamar a institucions i partits polítics deixar l'educació «en pau». Convocats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), els manifestants van cridar consignes a favor de la llibertat de càtedra i sobretot en suport dels docents de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d'Urgell encausats per suposats comentaris discriminatoris a classe els dies posteriors a l'1-O.

«No esteu sols» o «tots som docents del Palau» van ser algunes de les consignes que van repetir-se al llarg de la marxa, en la qual van participar professors, representants dels sindicats, famílies i entitats educatives. També hi va formar part el director general de Professorat del departament d'Ensenyament, Ignasi Garcia Plata, i la presidenta del Consell Escolar, Anna Simó.

La marxa va sortir a les 12 del migdia de la plaça de la Universitat i va travessar el centre de Barcelona fins a l'Arc de Triomf, on els representants del MUCE van llegir un manifest en contra de la criminalització dels docents, en defensa de la llibertat a les escoles i en suport dels docents encausats. També van demanar el suport del departament d'Ensenyament i la publicació de l'informe intern que exonera els professors investigats de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca.

Representants de les famílies, dels exalumnes i dels professors d'aquest centre educatiu, en el punt de mira des de l'1-O per suposats comentaris discriminatoris a fills d'agents de la Guàrdia Civil després del referèndum, van tornar a defensar la tasca d'aquests professors i van lamentar que no s'hagin esgotat les vies del sistema educatiu per resoldre el conflicte i s'hagi optat, per contra, per la judicialització de tots els casos.

El portaveu dels docents d'aquest centre educatiu, Josep Lluís del Alcázar, va recordar que aquesta marxa no és únicament pels docents de l'institut, ja que considera que «no és un tema aïllat», sinó que considera que els professors ja encausats només han estat «la porta d'entrada» d'una posada en qüestió que fa temps que s'està portant a terme i que el Govern espanyol ha volgut convertir «en un tema d'Estat».