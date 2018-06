Moren dues persones en un xoc frontal entre un cotxe i dues furgonetes

Dues persones van morir ahir en un xoc frontal entre un cotxe i dues furgonetes a l'N-340 a l'Ampolla (Baix Ebre), segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident va rebre's ahir poc abans de les 6 de la matinada al quilòmetre 1.101,2 de l'N-340, entre l'Ampolla i el Perelló. Per causes que encara s'estan investigant, va produir-se una col·lisió frontal entre dues furgonetes i un turisme. Com a conseqüència de la topada, van morir els dos ocupants del cotxe. A més, quatre persones van resultar ferides de poca gravetat: dues d'elles van ser traslladades a l'Hospital d'Amposta i la resta, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques van activar-se per socórrer els accidentats.