PP i Ciutadans rebutgen els oferiments de diàleg del PSOE a l'independentisme

n Ciutadans i el PP van recriminar ahir al PSOE les seves propostes de recuperar els articles de l'Estatut invalidats pel Tribunal Constitucional el 2010 i de plantejar una reforma de la Constitució. Meritxell Batet, la nova ministra de Política Territorial i Funció Pública del Govern d'Espanya, ha obert la porta que el futur de la relació entre Catalunya i Espanya passés per aquestes iniciatives, un moviment que no ha agradat al PP i Ciutadans. Batet també va afirmar que veuria bé que els presos fossin apropats a Catalunya, però va matisar que no depenia de l'Executiu.



«Hipoteca independentista»

La vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular, Andrea Levy, va retreure al Govern de Pedro Sánchez que «el primer que fa» és «acontentar» els independentistes amb l'anunci d'una reforma constitucional. Levy va demanar «rigor» a Batet amb «anuncis de tanta transcendència», ja que, segons la seva opinió, no poden anunciar-se aquest tipus de reformes «a l'esquena» del partit que té «la majoria al Congrés i al Senat».

La diputada de Ciutadans Sonia Sierra va opinar que el president del Govern, Pedro Sánchez, «està començant a pagar les lletres de la hipoteca» als independentistes, primer amb l'aixecament del control financer i ara veient amb bons ulls l'acostament dels presos sobiranistes.

Respecte a una reforma de la Constitució, la diputada de Ciutadans va explicar que la seva formació és una «ferma defensora» d'una modificació de la Carta Magna, però per posar fi als «privilegis» i per garantir la igualtat entre comunitats, en cap cas per «acontentar aquells que volen trencar Espanya».

Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar en una entrevista concedida a l'Ara començar a negociar amb Pedro Sánchez, però va advertir que negociarà «a partir del mandat de l'1-O» i de la declaració del 27 d'octubre amb una relació que ha de ser «bilateral». Va fer una crida, també, a «assumir riscos» per les dues parts.