Quatre consells per controlar els nervis a la Selectivitat 2018

La Selectivitat 2018 ja és aquí. Ha arribat el moment d'afrontar la prova d'accés a la Universitat. I tots sabem que aquest tràmit pot suposar una forta pressió als qui s'hi sotmeten i tenen l'objectiu de treure una qualificació necessària per poder estudiar allò que t'agrada. Per això, els nervis poden ser molt més intensos que en altres exàmens. Cal reconèixer-los i controlar-los abans que es desbordin. En aquest article et donem unes pautes per aconseguir-ho.

El psicòleg Jorge López Pérez Vallejo assegura que el problema no és posar-se nerviós, sinó que els nervis s'apoderin del cos de tal manera que puguin afectar la nostra actuació en els exàmens. "Els nervis són quelcom que ens humanitza, que ens posa en alerta per mantenir-nos actius, però no podem deixar que ens afectin", assenyala l'expert, recordant que quan l'ansietat no es controla i es desborda".

Consells per controlar els nervis durant la Selectivitat

Fer exercicis de respiració pot semblar un tòpic, però realment ajuda amb l'ansietat. En prendre control de la respiració es concentra en ella, prenent així el control de la situació.

Interpretar l'examen un desafiament, no com un risc . És important que, a l'hora d'estudiar i fer els exàmens, es tinguin en ment els objectius i no el que s'espera d'un mateix, el que pot produir molt més estrès i pressió que la que ja existeix.

. És important que, a l'hora d'estudiar i fer els exàmens, es tinguin en ment els objectius i no el que s'espera d'un mateix, el que pot produir molt més estrès i pressió que la que ja existeix. Desfogar-se. Parlar del que se sent amb un especialista i normalitzar la situació ajudarà a treure un gran pes de sobre, a més que, d'aquesta manera, potser s'obtindran consells que puguin ajudar.

Guardar temps per a un mateix. Intentar organitzar els moments d'estudi de manera que hi hagin els descansos necessaris per aclarir la ment, a més d'intentar fer exercici, ens ajudarà a descansar.

Per descomptat, aquests consells t'ajudaran si els teus són nervis lleus. El psicòleg adverteix que si notes problemes per agafar el son i no aconsegueixes descansar prou com per desconnectar de les situacions que provoquen estrès i ansietat, seria adequat acudir a una consulta de psicologia especialitzada en aquest tipus de trastorns.



Ansiolítics? No

Encara que en molts casos es recorre a consumir ansiolítics per controlar els nervis de manera puntual, això és un error, segons López Vallejo. "L'ansietat és un trastorn invalidant que pot tractar-se sense necessitat de fàrmacs, amb força de voluntat i ajuda d'un professional", assenyala el psicòleg.

