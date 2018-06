Les raons per no prendre estimulants ni ansiolítics abans de la Selectivitat

La Selectivitat és un moment important per a qualsevol estudiant que aspira a estudiar a la universitat. La pressió i els nervis poden fer prendre decisions errònies, com autoreceptar-nos estimulants o ansiolítics per fer front als exàmens de les PAU. Per què no és bona opció? El psicopedagog i professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU Ramon Novella recomana acceptar els nervis, no recórrer a estimulants i mantenir rutines davant les proves de la Selectivitat 2018 que comencen aquest dimarts a Catalunya.

El nerviosisme i ansietat que provoca la responsabilitat de superar aquestes proves poden interferir en el rendiment dels estudiants, però si t'hi presentes "has de considerar que arribes a la prova molt ben preparat, ja que has passat els dos últims cursos dirigin-te cap aquesta avaluació", ressalta Novella.

Pel psicopedagog, "l'alumne ha d'assumir que estarà nerviós enfront d'una prova externa, diferent i en la qual s'hi juga molt", i després de l'acceptació, ve el control dels nervis que s'aconsegueix mitjançant la companyia dels companys i els professors.

Al seu parer, és important mantenir un ritme normal de vida, sense alteracions quant a horaris i menjars: "És necessari descansar amb normalitat, ja que, amb cansament acumulat, l'alumne pot rendir menys",

Per la qual cosa cal remarcar que l'estudiant "ha de mantenir la seva situació normal, sense provocar cap canvi artificial" mitjançant medicaments que fomentin la memòria o ajudin a calmar els nervis, i és que ingerir aquesta classe d'estimulants pot causar l'efecte contrari, ha al·legat.

Un altre expert en la matèria, el psicòleg Jorge López Pérez Vallejo, diu que encara que en molts casos es recorre a consumir ansiolítics per controlar els nervis de manera puntual, això és un error. Segons López Vallejo, "l'ansietat és un trastorn invalidant que pot tractar-se sense necessitat de fàrmacs, amb força de voluntat i ajuda d'un professional".

Consells per controlar els nervis durant la Selectivitat